Real Madrid, Zidane polemico: “Il rigore è netto, ricordiamoci delle 7 vittorie di fila!”

Polemiche contro il Real Madrid.

I blancos hanno superato per 1-0 in trasferta l’Athletic Bilbao grazie a un rigore procurato da Marcelo e realizzato da Sergio Ramos. I madrileni a questo punto sono saldamente al comando della classifica con 7 punti di vantaggio sul Barcellona che in serata sarà impegnato nell’ostica trasferta di Villarreal. Il tecnico delle merengues, Zinedine Zidane, in conferenza stampa, ha risposto alle polemiche che giornata dopo giornata assalgono i suoi.

“L’arbitro è andato a rivedere l’episodio al VAR e ha dato il rigore perché era giusto darlo. Non posso accettare che si dica che siamo in testa grazie agli arbitraggi. Bisogna rispettare il Real Madrid e il lavoro che stiamo facendo. Questa è una vittoria importante. Fino a quando la matematica non lo dirà non possiamo dire di aver vinto la Liga. Abbiamo fatto 7 vittorie di fila, è fantastico”.