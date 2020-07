Real Madrid, Zidane: “Mancano ancora tre gare, può accadere di tutto. Rigore? Era netto”

Il Real Madrid continua a vincere e si avvicina alla vittoria del titolo.

I blancos hanno superato per 2-o l’Alaves nella gara valida per la 35a giornata della Liga, successo importante per le Merengues che mantengono i 4 punti di vantaggio sul Barcellona. Il tecnico dei madrileni, Zinedine Zidane, predica però prudenza.