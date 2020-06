Real Madrid, Zidane: “Hazard e Benzema insieme meravigliosi, avrò bisogno di tutti”

La carica di Zinedine Zidane.

Dopo la Bundesliga è ripartita da pochi giorni anche la Liga, che è ripartita dalla ventottesima giornata di campionato. Il Real Madrid è ritornato a giocare questa sera contro l’Eibar, riuscendo a vincere 3 a 1 grazie ai gol di Toni Kroos, Sergio Ramos e Marcelo, e restando a due punti di distanza dal Barcellona capolista.

Al termine del match il tecnico dei blancos, Zinedine Zidane, è intervenuto in conferenza stampa per elogiare la prestazione dei suoi uomini: “Per coloro a cui piace il calcio, è meraviglioso veder giocare insieme Hazard e Benzema. Parlo soprattutto del secondo gol. Oggi le sensazioni erano buone, siamo molto felici di tornare. Le partite ravvicinate? Il programma è quello che è. Abbiamo una buona squadra e quello che è successo a Carvajal e Marcelo è normale. La cosa buona è che possiamo fare cinque cambi. Ora riposiamoci bene e pensiamo al prossimo match. Benzema si prende cura di se stesso come tutti gli altri a questo livello. Sta bene fisicamente ed è felice di giocare di nuovo. È vero che sta bene. Bale? Tutti i giocatori sono importanti. Conto su tutti. Avremo ancora dieci partite e poi la Champions League e avremo bisogno di tutti. Conosciamo la situazione, anche se è unica per tutti, e i giocatori sono tutti campioni e si adattano alla situazione. Asensio? Siamo lieti di averlo di nuovo a nostra disposizione e lo userò. Oggi non ha potuto ma ci sono più partite. Deve essere preparato come tutti gli altri“.