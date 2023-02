Real Madrid-Valencia, le probabili formazioni: Benzema sfida Cavani

Real Madrid e Valencia si sfideranno alle 21:00 di giovedì 2 febbraio 2023, nel match valido per il recupero della 17ª giornata de LaLiga in programma al Bernabeu. I padroni di casa, reduci dalla vittoria contro l'Atletico Madrid nel derby di Coppa del Re, hanno maturato solo un pareggio a reti bianche nell'ultimo impegno in campionato contro il Real Sociedad. Il Valencia, attualmente al quattordicesimo posto in classifica, viene invece da due sconfitte consecutive.