Real Madrid-Valencia 4-1, Benzema e Vinicus fanno volare Ancelotti. Fuga dei blancos

Benzema e Vinicius Jr. trascinano il Real Madrid che adesso è sempre più capolista della Liga. Ancelotti asfalta il Valencia

Il posticipo delle 21.00 della ventesima giornata della Liga spagnola tra Real Madrid e Valencia non ha lasciato alcun dubbio: c'è stata una sola squadra in campo. La compagine di Ancelotti ha battuto 4-1 i "pipistrelli" e consolida il proprio, già solido, primo posto.

I blancos hanno sbloccato il match al tramonto del primo tempo con il solito Karim Benzema che ha realizzato dal dischetto un calcio di rigore guadagnato da Casemiro. Al 52' ha raddoppiato Vinicius Jr. con un destro che si è andato ad infilare nell'angolino in basso a destra. La terza rete è ancora dell'ala brasiliana che ha insaccato nell'area piccola con un colpo di testa. Il Valencia ha provato ad entrare in partita con un calcio di rigore fallito da Guedes. Lo stesso portoghese si è fatto perdonare pochi secondi dopo al 76' con un colpo di testa vincente che però non è bastato per recuperare il risultato. Benzema ha chiuso definitivamente i conti fissando sul 4-1 il punteggio su assist di Ferland Mendy.