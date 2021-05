Real Madrid, ufficiale: Zidane non è più l’allenatore delle Merengues

Sulla panchina del Real da gennaio 2016 – con una interruzione da giugno 2018 a marzo 2019 – Zidane termina la sua esperienza al Real Madrid.

L’allenatore, nei giorni scorso aveva chiesto qualche giorno per pensare alla sua decisione finale dopo l’ultima partita di campionato, comunicando mercoledì la sua decisione. Oggi l’annuncio ufficiale del Real Madrid, tramite una nota ufficiale apparsa tramite i propri canali social.

“Il Real Madrid comunica che Zidane ha terminato la sua esperienza come allenatore del club. Si rispetta la sua decisione e lo ringraziamo per la sua professionalità, dedizione e passione in questi anni e per tutto ciò che rappresenta per il Real Madrid. Zidane è uno dei grandi miti del Real madrid e la sua leggenda va oltre quello che è stato come giocatore e allenatore del nostro club. Lui sa che sta nel cuore del madridismo e che il Real è e sarà sempre casa sua“.