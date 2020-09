Real Madrid, Toni Kross su Messi: ” Il suo addio al Barcellona non mi dispiacerebbe”

L’ex Bayern Monaco, Toni Kross è intervenuto in conferenza stampa in merito al futuro al Barcellona dell’attaccante Lionel Messi.

Il centrocampista tedesco non si è nascosto nell’ammettere che nel caso in cui il capitano della nazionale argentina dovesse lasciare i catalani non sarebbe dispiaciuto. L’assenza della pulce peserebbe sulla Liga che perderebbe chiaramente un campione assoluto, che negli ultimi quindici anni ha senza dubbio cambiato le sorti del calcio mondiale.

“Ci sono due punti di vista: per la Liga può essere un male, perché la Liga è Messi come prima era Cristiano. Un giocatore interessante per tutto il mondo, un grande della Liga. Per noi del Real Madrid invece è diverso, se dovesse andarsene il Barça perderebbe un giocatore importantissimo. Non credo sia un male per noi, io non sarei triste perché giocare contro Messi non è mai semplice. Non so cosa succederà, aspettiamo, anche perché pure se dovesse andarsene per noi non sarebbe una garanzia di vittoria”.