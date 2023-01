Real Madrid-Real Sociedad, probabili formazioni: Oyarzabal contro Benzema

La domenica della 19a giornata di Liga si chiude con il posticipo tra Real Madrid e Real Sociedad , in programma alle 21. Big match d'alta classifica al "Bernabeu", con le due compagini rispettivamente seconda e terza in classifica, divise da tre punti.

Blancos reduci dalla vittoria infrasettimanale in Copa del Rey nel derby contro l'Atletico, terminato ai supplementari dopo il pareggio maturato al 90'. Mese di gennaio saturo di impegni per la compagine di Carlo Ancelotti, sconfitta in Supercoppa di Spagna dai rivali del Barcellona. Una vittoria e una sconfitta nelle due gare di campionato per il Real Madrid, appaiato comunque in seconda posizione a sei punti dai blaugrana. Cinque indisponibili per Ancelotti, che dovrà fare a meno di Alaba, Carvajal, Lucas, Mendy e Tchouameni.