Real Madrid-Real Sociedad 0-0: pari a reti bianche tra Ancelotti e Alguacil

Solo un pareggio per il Real Madrid di Carlo Ancelotti, che nella serata del Santiago Bernabeu non è riuscito a segnare ed andare oltre lo 0-0 contro la sorprendete Real Sociedad di Imanol Algualcil. Un risultato fondamentale per la formazione basca che riesce nell'impresa di mantenere ben saldo il terzo posto in Liga Santander e mantenendo un sufficiente distacco sulle inseguitrici. I blancos del mister ex Napoli e Milan tra le altre, resta invece a -5 dalla capolista Barcellona. Quest'ultima trascinatrice assoluta del campionato spagnolo.