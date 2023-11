Real Madrid-Rayo Vallecano, probabili formazioni: c’è Camavinga, De Tomas dal 1′

Le scelte di Carlo Ancelotti per l'assalto alla vetta dopo la vittoria del Girona: il derby di Madrid è in programma alle ore 21:00 al "Bernabeu"

Mediagol ⚽️

E' tutto pronto per il derby di Madrid in programma questa sera. Alle ore 21:00, allo Stadio "Santiago Bernabeu", la squadra di Carlo Ancelotti ospiterà il Rayo Vallecano in occasione della gara valevole per la dodicesima giornata della Liga spagnola. Dopo l'importante successo in rimonta nel Clasico contro il Barcellona, dunque, il Real Madrid proverà ad ottenere l'intera posta in palio per riconquistare la vetta della classifica, occupata attualmente dalla sorpresa Girona, reduce dalla vittoria per 3-2 sul campo dell'Osasuna.

I Blancos hanno ottenuto sei vittorie ed un pareggio nelle ultime sette gare, considerato anche il successo in Champions League contro il Napoli. Ventotto i punti messi in cassaforte fin qui, frutto di nove vittorie totali, un pareggio ed una sconfitta, con ventitré gol all'attivo e appena otto reti subite. Protagonista assoluto di questo avvio di stagione delle Merengues è Jude Bellingham, capace di realizzare ben tredici gol in tredici partite ufficiali. Occupa l'ottavo posto, invece, il Rayo Vallecano a quota diciassette punti, imbattuto da sei turni in Liga. Ma in cinque di questi non è andato oltre il pari. Nel dettaglio, uno score frutto di quattro successi, cinque pareggi e due ko. Quattordici le reti siglati in undici gare, quindici i gol incassati.

Contro la squadra allenata da Francisco Rodriguez, Ancelotti non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno il match, infatti, Thibaut Courtois, Eder Militao, Aurelien Tchouameni, Dani Ceballos e Arda Guler. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che punteranno rispettivamente sul 4-3-1-2 e sul 4-4-2. In attacco, il tecnico italiano è pronto ad affidarsi ancora una volta a Vinicius Junior e Rodrygo, supportati da Bellingham sulla trequarti. Mentre a centrocampo, al posto di Tchouameni, toccherà a Camavinga al fianco di Valverde e uno tra Modric e Kroos.

LE PROBABILI FORMAZIONI — REAL MADRID (4-3-1-2): Kepa; Carvajal, Rudiger, Alaba, Garcia; Camavinga, Valverde, Kroos/Modric; Bellingham; Rodrygo, Vinicius Junior. Allenatore: Ancelotti.

RAYO VALLECANO (4-4-2): Dimitrievski; Balliu, Mumin, Lejeune, Espino; Palazon, Ciss, Valentin/Lopez, Garcia; De Tomas, Trejo. Allenatore: Rodriguez.

DOVE VEDERE REAL MADRID-RAYO VALLECANO IN TV — Real Madrid-Rayo Vallecano è un'esclusiva DAZN, che detiene i diritti della Liga e trasmetterà il match per gli abbonati in diretta tv: sarà sufficiente scaricare l'app della piattaforma su una smart tv abilitata al servizio, oppure con dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast, o ancora con una console PlayStation o XBox. Un'ultima opzione è l'utilizzo di un TIMVISION Box.