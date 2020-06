Real Madrid, Marcelo suona la carica: “Andiamo incontro a 11 finali, ecco cosa ci serve”

Il Real Madrid non molla la Liga.

I blancos al momento della stop dei campionati si trovavano al secondo posto in classifica con 2 punti di svantaggio dalla capolista Barcellona dopo ventisette turni. La Liga riprenderà l’11 giugno con gli uomini di Zidane che affronteranno in casa l’Eibar, trasferta agevole per i blaugrana che saranno ospiti del Maiorca. Uno dei leader delle Merengues, Marcelo, ai microfoni dei canali ufficiale del club ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Stiamo migliorando. Abbiamo attraversato un momento difficile senza poterci allenare. Le prossime partite saranno come 11 finali, dobbiamo dare tutto per poter vincere. Il Real Madrid cresce quando gioca le partite importanti, se un tuo amico dà tutto tu hai maggiori motivazioni”.