Real Madrid, l’ex Bale si ritira: il gallese saluta dopo l’MLS vinta a Los Angeles

Considerato uno tra i migliori calciatori della sua generazione, è cresciuto nel settore giovanile del Southampton, dal quale viene prelevato all'età di diciotto anni dal Tottenham dove, nonostante un inizio difficile per via di alcuni infortuni, si afferma come uno dei più promettenti talenti della sua generazione, tanto da conquistare per due volte il PFA's Best Player of the Year (2011 e 2013) e vincere una Coppa di Lega inglese. Nell'estate del 2013 si trasferisce al Real Madrid per una cifra complessiva di 100 milioni di euro, che ne fanno, in quel momento, l'acquisto più costoso nella storia del calcio. Con la squadra spagnola ha vinto tre campionati spagnoli, una Coppa del Re, tre Supercoppe di Spagna, cinque UEFA Champions League, tre Supercoppe UEFA e quattro Coppe del mondo per club FIFA.