Real Madrid, Kroos: “La tequila? Non c’era altro modo per alleviare dolore”

Kroos torna sulla finale Champions del 2014: "Ricordo di aver bevuto per la frustrazione. Non c’era altro modo per alleviare il dolore”

“Ricordo di aver bevuto per la frustrazione - ha detto l’allora centrocampista del Bayern Monaco - Non c’era un altro modo di alleviare il dolore. Eravamo sul punto di chiamare un medico. Quello però è stato il momento in cui ho detto a me stesso: ‘ok, l’alcol fa male’. Quella sera non riuscivo neanche a guardare la tequila e ho smesso totalmente di bere - ha invece rivelato in un’altra occasione, come riportato da "Tuttosport" - Mi fa stare meglio e non mi manca per niente”.