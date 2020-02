Real Madrid, Kroos confessa: “Fui a un passo dal Manchester Utd, poi mi chiamò Ancelotti”

Toni Kroos svela un episodio legato alla sua carriera.

Il centrocampista tedesco in forza al Real Madrid, ai microfoni di Sky Sports UK, ha confessato che prima di approdare ai blancos era praticamente a un passo dal vestire la maglia del Manchester United. Il calciatore classe ’90 è in Spagna dal 2014, anno in cui fu scelto da Carlo Ancelotti dopo la vittoria del Mondiale brasiliano.

“David Moyes (allora tecnico del Manchester Utd) venne a trovarmi e il contratto era quasi completo. Poi però lui fu licenziato e il club scelse Louis van Gaal e questo ha complicato tutto perché voleva dare vita ad un progetto diverso. Così per qualche tempo non ho più sentito lo United e ho iniziato a dubitare che la trattativa sarebbe andata in porto. Poi è iniziato il Mondiale e Carlo Ancelotti, a quel tempo allenatore del Real, mi ha chiamato e ho scelto di volare a Madrid”.