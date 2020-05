Real Madrid, Hazard: “Dopo due mesi sono pronto per tornare in campo”

Il ritorno di Eden Hazard.

La stella del Real Madrid, intervenuta presso i canali ufficiali dei blancos, ha voluto raccontare gli ultimi travagliati mesi, tra il recupero dopo il duro infortunio alla gamba e il successivo isolamento a causa dell’emergenza Coronavirus. Ma l’esterno offensivo ex Chelsea è pronto a riprendere il posto che gli spetta nelle gerarchie della compagine guidata da Zidane: “Dopo due mesi fuori, ho bisogno di più fitness e più allenamento con la palla. Quindi, voglio solo essere pronto per la prossima partita. Ora le sessioni di allenamento sono migliori. La prima settimana è stata un po ‘strana, ma ora possiamo tornare in gruppo e anche con i portieri, quindi è più come vogliamo. Quindi ora vogliamo stare tutti insieme e provare a lavorare in gruppo”.

