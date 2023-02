Real Madrid-Elche, probabili formazioni: Ancelotti sfida Machin. Out Vicinius

La ventunesima giornata di Liga si chiude oggi, mercoledì 15 febbraio, con il posticipo del "Bernabeu" tra Real Madrid ed Elche. Reduce dalla vittoria del Mondiale per Club in finale contro l'Al-Hilal, la compagine di Carlo Ancelotti si prepara alla terza gara in sette giorni. I valenciani hanno conquistato per la prima volta i tre punti in questa stagione, 3-1 al Villareal alla scorsa.