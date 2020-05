Real Madrid, Courtois sulla ripresa: “Mercoledì i test, dopo vedremo il da farsi. Scudetto? Vi dico cosa penso”

La parola a Thibaut Courtois.

L’estremo difensore del Real Madrid, intervenuto ai microfoni della televisione pubblica belga, si è espresso in merito al futuro della Liga, ferma a causa dell’emergenza Coronavirus, soffermandosi sulla lotta scudetto: “Mercoledì dovremmo sottoporci ai test per capire se siamo stati o no infettati dal Covid-19. In teoria la prossima settimana potremo allenarci individualmente a Valdebebas, anche se non si può parlare proprio di allenamento. Dipenderà dal club e dal governo, l’unica certezza è che verremo esaminati questa settimana. Siamo preoccupati, ma non sarebbe giusto assegnare il titolo al Barcellona in virtù del primo posto attuale. Noi abbiamo solo due punti in meno in classifica e, soprattutto, abbiamo dimostrato di essere una squadra migliore durante l’anno. Anche per questo vorrei terminare la stagione e far parlare solo il campo“.

