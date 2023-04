Real Madrid-Celta Vigo, probabili formazioni: Ancelotti senza Alaba, Asensio dal 1′

La sfida Real Madrid-Celta Vigo è in programma alle 21 allo Stadio "Bernabeu": le probabili formazioni e dove vedere il match in tv.

E' tutto pronto per la sfida che chiuderà il sabato di Liga. Alle ore 21:00, allo Stadio "Santiago Bernabeu", andrà in scena la sfida Real Madrid-Celta Vigo, valevole per la trentesima giornata del massimo campionato spagnolo. I Blancos torneranno in campo dopo la vittoria per 2-0 conquistata mercoledì sera contro il Chelsea, che ha determinato la qualificazione degli uomini di Carlo Ancelotti alla semifinale di Champions League. Un successo ottenuto grazie alle reti messe a segno all'andata da Karim Benzema e Marco Asensio ed al ritorno dalla doppietta di Rodrygo Goes.

Inoltre, i padroni di casa venivano dalla vittoria sul campo del Cadice, match deciso dai gol di Nacho Fernandez e Marco Asensio. Sono sessantadue i punti messi in cassaforte fin qui dal Real Madrid, seconda della classe in Liga a -11 dalla capolista Barcellona, ad un passo dal titolo. Frutto di diciannove successi, cinque pareggi e cinque sconfitte. Sessantuno i gol siglati in ventinove giornate - miglior attacco del torneo - ventiquattro le reti subite. Occupa il dodicesimo posto, invece, il Celta Vigo, a quota trentasei punti. Frutto di nove vittorie, nove pareggi e undici ko. Trentasei le reti messe a segno, quarantaquattro i gol incassati fin qui. L'ultima sconfitta risale allo scorso weekend, rimediata in casa contro il Maiorca.

Al cospetto della squadra allenata da Carlos Carvalhal, Ancelotti non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno la gara, infatti, Ferland Mendy e David Alaba, mentre Benzema - che sembrava potesse non essere rischiato - è stato convocato e scenderà in campo dal primo minuto. Il tecnico del Celta Vigo, invece, dovrà rinunciare allo squalificato Hugo Mallo e ad altri due titolari: Joseph Aidoo e Carles Perez, oltre a Oscar Mingueza e Augustin Marchesin.

Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio due due allenatori, che dovrebbero puntare rispettivamente sul 4-3-3 e sul 4-4-2.

LE PROBABILI FORMAZIONI — REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Vazquez, Militao, Rudiger, Nacho Fernandez; Valverde, Tchouameni, Ceballos; Asensio, Benzema, Vinicius Junior. Allenatore: Carlo Ancelotti.

CELTA VIGO (4-4-2): Villar; Vazquez, Tapia, Nunez, Galan; Cervi, Veiga, Beltran, De la Torre; Aspas, Seferovic. Allenatore: Carlos Carvalhal.