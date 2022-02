Real Madrid, Casemiro: “Messi tra migliori al mondo, contro il PSG grande partita”

Casemiro, centrocampista del Real Madrid, ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito della prossima gara di Champions contro il PSG. Il mediano dei blancos si sofferma sul ritorno al Bernabeu di Lionel Messi

Casemiro, centrocampista del Real Madrid, è intervenuto ai microfoni di Panenka e si è espresso con parole al miele nelle confronti di Lionel Messi. Il numero 14 dei Blancos si sofferma poi sulla prossima sfida con il Paris Saint Germain , valida per gli ottavi di finale di Champions . Ecco le parole dell' ex Porto :

"L'assenza di Messi in Spagna si fa sentire, tutto ciò che ha rappresentato per il Barcellona è evidente, è un'icona del club. È un giocatore di cui si innamorano tutti. Se ami il calcio, ami Lionel. È tra i migliori della storia. Saremo preparati per il suo ritorno al Bernabeu. Per me è impossibile fermare Messi da solo; i miei compagni di squadra dovranno aiutarmi. Contro il PSG vedremo una grande partita".