Real Madrid, Casemiro: “Abbiamo giocato in maniera diversa rispetto al Clasico. Questa sconfitta potrebbe costarci la stagione”

La parola a José Francisco Venancio Casimiro, meglio noto come Casemiro.

Il centrocampista del Real Madrid, concessosi per un’intervista ai microfoni di Marca, si è espresso in merito alla sconfitta, nella giornata di ieri, contro il Betis Sviglia. per 2-1. Risultato amaro per i blancos che, dopo la strabiliante prestazione durante il Clasico, hanno concesso al Barcellona la possibilità di ritornare in vetta alla classifica a +2: “Loro migliori di noi? Se è stato così dobbiamo solo congratularci con loro e continuare a lavorare, perché non siamo stati al livello mostrato nella partita precedente contro il Barcellona. Abbiamo giocato in modo diverso rispetto alla gara contro il Barcellona. Questa sconfitta potrebbe costarci il campionato. Ma adesso dobbiamo pensare una gara alla volta. Partita dopo partita”.

VIDEO, sorpasso Blancos: il Real Madrid supera il Barcellona e comanda la Liga! Intanto Neymar rinasce col Psg…