Real Madrid, Carvajal: “Il primo giorno sbagliavamo i controlli. Bundesliga? Un esempio per tutti”

Le prime impressioni di Dani Carvajal.

Come in Italia, anche in Spagna i giocatori della Liga hanno ricevuto il permesso di ritornare ad allenarsi nei campi delle proprie strutture in attesa di una risposta definitiva: come sta avvenendo anche in Serie A, i vertici del campionato stanno continuando a dialogare con il Governo per decidere se annullare definitivamente la stagione attuale o riprendere a giocare e portare a termine il campionato.

Durante un’intervista rilasciata ai microfoni di Real Madrid TV, Dani Carvajal ha raccontato le sue prime impressioni dopo i primi giorni di allenamento: “Il ritorno è una buona notizia per tutti. Questa situazione non è stata facile. E’ stato bello vedere i volti dei miei compagni di squadra, dello staff tecnico e di tutti quelli che lavorano nel club, è un segnale positivo. Ricordo il primo giorno, abbiamo avuto difficoltà a controllare la palla. Alla fine, a casa non puoi allenarti come sul campo, ma miglioreremo a poco a poco. Dobbiamo seguire il protocollo imposto dalla Liga, stare attenti e rispettosi delle regole, cercando di riprendere il ritmo con e senza la palla. Ripresa della Bundesliga? Buona notizia per lo sport e il mondo del calcio. Stiamo tutti aspettando per vedere come sarà iniziare di nuovo a giocare. Spero che l’esperimento della Germania vada a buon fine e sia un esempio per il resto dei paesi“.