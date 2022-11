Real Madrid-Cadice, le probabili formazioni: Ancelotti punta su Rodrygo e Vinicius Jr

La sconfitta a sorpresa del Real Madrid in casa del Rayo Vallecano ha sorpreso gli appassionati di Liga ma soprattutto ha favorito la fuga del Barcellona, sempre più capolista con un vantaggio di cinque punti sui rivali storici. I blancos, con una gara in meno rispetto ai blaugrana, hanno l'occasione di recuperare parzialmente terreno con quella che sulla carta è una sfida abbordabile in casa contro il Cadice. Il tecnico Carlo Ancelotti dovrà rinunciare a Rudiger e Benzema anche per questa sfida, affidandosi al falso nueve con Rodrygo supportato da Vinicius e Valverde.