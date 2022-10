Real Madrid-Barcellona, Xavi: “Siamo ancora in costruzione. Triste il ko con l’Inter”

Il tecnico blaugrana Xavi è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del Clasico contro il Real Madrid in Liga, tornando anche sulla disfatta nel doppio confronto con l' Inter in Champions League:

"Non possiamo distruggere il progetto tutto in una volta. E' ancora presto, siamo in costruzione. La debacle con l'Inter è stata triste, ma siamo sula strada giusto. Non c'è solo la Champions, ma anche le altre competizioni e in campionato stiamo facendo un cammino splendido, segnando 20 gol e subendone uno solo. Laporta? Con lui non si parla del futuro, ma solo del presente e del lavoro che ci aspetta".