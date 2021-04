Real Madrid-Barcellona, Sergio Ramos sicuro: “Senza Messi avremmo vinto più titoli, c’è stato un tempo…”

Manca davvero poco all’uscita del documentario sulla vita di Sergio Ramos.

Nella giornata di venerdì sulla piattaforma Prime Video Espana verrà rilasciato il primo capitolo concernente la carriera del difensore del Real Madrid. Il capitano dei blancos nel corso delle interviste all’interno della serie, come rivelato dal Clarin, ha parlato così di Lionel Messi.

“Abbiamo sofferto Messi in questo periodo. Forse, se il Barcellona non lo avesse avuto e non lo avessimo avuto davanti a noi, avremmo vinto più titoli. C’è stato un tempo in cui giocavamo contro il miglior Barcellona della storia. Avevamo un grande allenatore come Mourinho ma era difficile per noi affrontarli. Abbiamo vinto poco e anche perché c’era tensione generata da loro o da noi. Penso che tutti abbiamo commesso degli errori lì e meno male che ci ha portato in un’età più matura. L’abbiamo risolto e abbiamo lottato”.