Real Madrid-Barcellona 0-4, Xavi stende Ancelotti con un poker. Doppietta Aubameyang

Il Barcellona di Xavi travolge il Real Madrid capolista nel "Clasico" della Liga. La doppietta di Aubameyang stende Ancelotti

Risultato clamoroso nel "Clasico" del calcio tra Real Madrid e Barcellona, con la compagine catalana che si è imposta con un perentorio 0-4. Il "novello", per quanto riguarda la panchina, Xavi ha sopraffatto il veterano tecnico Ancelotti. Blancos, capolisti della Liga, travolti dai rivali storici con un risultato mai in dubbio.

Al 29' sono passati in vantaggio i blaugrana con la firma di Pierre-Emerick Aubameyang servito splendidamente da Ousmane Dembele. L'ex Arsenal da due passi buca Courtois e sblocca "El Clasico". Raddoppio blaugrana che si fa attendere solamente otto minuti: al 38' Ronald Araujo realizza di testa sfruttando il calcio d'angolo di Dembelé, secondo assist per il francese. Al 47' Aubameyang è riuscito a vedere l'inserimento di Ferran Torres che ha incrociato il pallone del tris catalano. A chiudere i conti ci ha pensato nuovamente il bomber del Gabon con un tocco morbido a scavalcare Courtois al 53' ed a chiudere definitivamente i conti.

Come evidenzia la classifica della Liga, i blancos sono ancora saldamente al comando in vetta ma sicuramente il morale non è lo stesso della serata del 3-1 contro il Paris Saint-Germain. Il Barcellona, sotto la cura di Xavi, sembra aver lasciato alle spalle la prima parte di campionato burrascosa.