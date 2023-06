Real Madrid-Atletico Bilbao, le probabili formazioni: Benzema saluta. Sancet dal 1′

Puntando i riflettori sul percorso in Champions League: il Real Madrid campione in carica è stato eliminato in semifinale dal Manchester City - vincitore al ritorno - con una grande prova di forza, annichilendo gli spagnoli per 4-0. Nonostante questa cocente eliminazione, pare che la guida tecnica rimarrà fino alla scadenza del suo contratto (giugno 2024). Passerella d'onore questa sera per Karim Benzema, che a fine stagione passerà all'Al-Ittihad, club arabo nel quale guadagnerà circa duecento milioni di euro a stagione. Questa la nota del club madrileno in data odierna sull'addio della bandiera francese: