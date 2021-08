Real Madrid, Ancelotti: “Ronaldo va in un club che lo ama. Mbappè? Domanda strana”

Le parole del tecnico italiano che si è espresso in tema di mercato, sulla decisione di Cristiano Ronaldo e sui migliori presidenti con cui in carriera ha avuto modo di confrontarsi

⚽️

Carlo Ancelotti ha da poco cominciato la sua seconda esperienza sulla panchina del Real Madrid, con l'obiettivo di ripartire dopo una stagione passata al di sotto delle aspettative. La qualità tra le merengues non manca, con tanti giovani di prospettiva che si andranno ad unire ai veterani con l'obiettivo di rendere nuovamente competitiva la rosa spagnola già nel breve periodo.

Nella giornata odierna ha parlato in conferenza stampa Carlo Ancelotti, alla vigilia della sfida tra i Blancos e il Real Betis, che si prospetta un banco di prova interessante per capire meglio quali possono essere le reali ambizioni dei madrileni.

L'allenatore emiliano si è detto contento della scelta fatta da Cristiano Ronaldo, in quanto reputa il Manchester United una squadra ottima per le ambizioni del portoghese: "È una buona cosa. Torna in una squadra che lo ha amato molto. Gli auguro il meglio, va in un club che mi piace molto".

L'argomento caldo in casa Real Madrid è senza dubbio legato alla trattativa che vede Kylian Mbappè protagonista, con la stella francese che sta spingendo per approdare alla corte di Ancelotti, con l'ex allenatore del Napoli che però preferisce non sbilanciarsi: "Domanda strana, non me l'aspettavo (ride, ndr). È una cosa che gestisce il club. Capisco che sia interessante, ma non posso dire altro. Siamo concentrati sulla partita e penso solo alla partita. È un grande giocatore, a dire il vero. Ma io mi concentro sui miei giocatori. La mia rosa è fantastica, possiamo competere con qualsiasi squadra al mondo. Se la rosa migliorerà, sarà meglio per tutti".

Nella carriera da allenatore Carlo Ancelotti ha avuto il piacere di collaborare con presidenti di grande spessore umano, come Silvio Berlusconi e Florentino Perez: "Non so quale dei due abbia cambiato di più il calcio. Per me è stata una fortuna lavorare in questi due grandi club e con questo tipo di persone".