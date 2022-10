Real Madrid, Ancelotti: “Benzema sta bene. Calendario troppo compromesso”

Parola a Carlo Ancelotti . Il tecnico del Real Madrid in seguito all'inizio dell'ultima tranche di partite da disputare dai club prima della pausa nazionali che vedrà disputarsi la competizione mondiale in Qatar, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l' Osasuna . Di seguito le sue parole:

"Sta bene, domani sarà titolare. La sua condizione fisica è molto buona, giocherà. Non chiamo gli allenatori. Sono loro che chiamano me per chiedere dei miei giocatori e io li informo delle loro condizioni". Sul calendario e le troppe partite condensate in pochi giorni: "Questo calendario è troppo compresso, troppe partite. Le istituzioni devono collaborare per risolvere la situazione".