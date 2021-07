PSG, trovato l’accordo con Sergio Ramos: si attende solo l’ufficialità

Sergio Ramos è sempre più vicino al PSG: si attende solo l'ufficialità

Il PSG non si ferma sul mercato, mettendo a segno un nuovo colpo. Secondo quanto riportato da “Le Parisien”, in queste ore, il club transalpino avrebbe trovato l’accordo totale con SergioRamos ponendo le basi per chiudere la trattativa nei prossimi giorni. Dopo un lungo tira e molla, che ha portato l'entourage del calciatore a incontrare la dirigenza dei parigini per poter limare gli ultimi dettagli, le parti hanno accelerato i contatti nelle ultime ore arrivando alla fumata bianca.