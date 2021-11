PSG, Messi: “Qui sto bene, ma prima o poi tornerò a Barcellona. Quella è casa mia”

Messi racconta la sua nuova avventura al PSG: "Ora sto bene a Parigi, Mi sono completamente adattato, così come la mia famiglia"

"Voglio sempre il meglio per il Barcellona. Sarò sempre un suo tifoso anche se ora non gioco più lì. Ho sempre detto che prima o poi tornerò a Barcellona perché è casa mia e perché ci vivrò. E ovviamente se posso contribuire e aiutare il club mi piacerebbe tornare".

Così Lionel Messi allontana le voci di un suo possibile immediato ritorno in blaugrana, se pur non in veste di calciatore, susseguitesi dopo le dichiarazioni rilasciate dal presidente Laporta. La Pulga, si è raccontato in una lunga intervista al quotidiano Marca, in cui ha parlato di Paris Saint Germain , Barcellona e della sua nuova avventura francese.

"Ora sto molto bene. Mi sono completamente adattato, così come la mia famiglia. Il francese è più facile di quanto pensassi. All’inizio mi ha fatto strano allenarmi insieme con Sergio Ramos dopo tanti anni da rivali, ma la verità è che averlo come compagno è uno spettacolo. Mbappè è concentrato sul Psg, ma solo lui conosce il suo futuro".

Chiosa finale sulla stagione del Psg: "Tutti dicono che siamo i grandi favoriti e non nego che siamo una delle candidate sulla carta, ma abbiamo ancora bisogno di qualcosa per essere una squadra davvero forte. Dobbiamo finire di consolidarci- ha detto Messi - come squadra e abbiamo il vantaggio di avere grandi giocatori per riuscirci".Poi ha aggiunto: "Ma non siamo gli unici, ci sono altre grandi squadre. La Champions League è una competizione molto difficile, che la rende così bella e speciale. Le squadre migliori ci sono e sta diventando sempre più complicato. Sì, siamo uno dei favoriti, ma non gli unici".