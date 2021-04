PSG, Giuly su Neymar: “O’Ney come Ronaldinho, ha tutto per essere il migliore ma commette un errore”

Ludovic Giuly mette a paragone il talento di Neymar con quello di Ronaldinho.

L’ex laterale offensivo di Monaco e Barcellona dà un consiglio all’attuale stella del PSG che non riesce a trovare quella continuità che lo renderebbe il migliore al mondo. Le parole dell’ex calciatore francese nel corso dell’intervista rilasciata a Telefoot.

“Metto a confronto Ronaldinho e Neymar a livello di carriera. Hanno tutto per essere i migliori ma, allo stesso tempo, non danno il massimo impegno per fare ancora di più e spingersi oltre. Rinnovare il contratto di Neymar vorrebbe dire dare un segnale importante al club, ai tifosi e ai giocatori stessi. Dimostrerebbe l’amore per il club e l’impegno della società a fare meglio per vincere. Credo che sia un rinnovo molto importante da portare a termine”.