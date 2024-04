Osasuna-Valencia, probabili formazioni: c’è Budimir, Diego Lopez dal 1′

La sfida che chiuderà la trentunesima giornata di Liga è in programma alle ore 21:00 allo stadio El Sadar.

Mediagol ⚽️ 15 aprile 2024 (modifica il 15 aprile 2024 | 14:41)

E' tutto pronto per la sfida che chiuderà la trentunesima giornata di Liga. Alle ore 21:00, fra le mura amiche dello stadio El Sadar, l'Osasuna ospiterà il Valencia, due squadre che sperano ancora in un piazzamento in Europa. Entrambe le compagini arrivano al match reduci da due vittorie conquistate rispettivamente sul campo dell'Almeria per 3-0 e contro il Granada per 1-0.

Sono quarantaquattro i punti ottenuti fin qui dal Valencia, che occupa attualmente l'ottavo posto in classifica, a -6 dalla Real Sociedad sesta. Il sesto posto, infatti, garantisce la qualificazione alla prossima Conference League. Uno score frutto di dodici vittorie, otto pareggi e dieci sconfitte, con trentatré gol all'attivo e trentadue reti subite. All'undicesimo posto l'Osasuna a quota trentanove punti, frutto di undici successi, sei pareggi e tredici ko; trentasei le reti siglate in trenta partite, quarantatré i gol incassati. Inoltre, nel loro stadio, i padroni di casa hanno pareggiato tre volte, poi sei vittorie e altrettante sconfitte. Il Valencia lontano dal Mestalla ha vinto quattro volte, per il resto tre pareggi ed otto sconfitte.

Intanto, al cospetto della formazione guidata da Jagoba Arrasate, Rubén Baraja potrà contare sull'intero organico a disposizione o quasi. Salterà il match, infatti, Mouctar Diakhaby, mentre restano da valutare le condizioni di Jose Gaya e Roman Yaremchuk. Il tecnico dell'Osasuna, invece, dovrà fare a meno di Unai Garcia e Kike Barja. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che punteranno rispettivamente sul 4-4-2.

LE PROBABILI FORMAZIONI — OSASUNA (4-4-2): Herrera; Areso, David Garcia, Herrando, Cruz; Gomez, Munoz, Moncayola, Ruben Garcia; Arnaiz, Budimir. Allenatore: Jagoba Arrasate.

VALENCIA (4-4-2): Mamardashvili; Correia, Mosquera, Ozkacar, Foulquier; Guerra, Pepelu, Almeida, Perez; Hugo Duro, Diego Lopez. Allenatore: Rubén Baraja.

DOVE VEDERE OSASUNA-VALENCIA IN TV — A detenere i diritti televisivi della Liga 2023/2024 è DAZN che proporrà il match tra Osasuna e Valencia. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.