Osasuna-Real Madrid, probabili formazioni: Ancelotti per Liga. Arrasate sogna…

Osasuna e Real Madrid si apprestano a sfidarsi nella gara valevole per la 33a giornata del campionato di Liga: probabili formazioni e dove vedere il match in tv

Quasi tutto pronto per Osasuna- Real Madrid . Il match, valido per la 33a giornata del campionato di Liga, è in programma alle ore 21.30 allo stadio Reyno de Navarra.

Sfida che può decisamente avvicinare al titolo le Merengues di Ancelotti. Attualmente, infatti, il Real Madrid è al primo posto in classifica, con ben quindici lunghezze di vantaggio su Barcellona e Siviglia rispettivamente seconda e terza della classe, con i catalani ad una gara meno rispetto alla capolista. I Blancos sono reduci dal passaggio del turno in Champions League ai danni del Chelsea. In campionato, il Real Madrid non perde dallo scorso 20 marzo quando il Barcellona di Xavi si impose quattro a zero al Santiago Bernabeu, da citare la grande rimonta nell'ultimo turno in casa del Siviglia per 2-3 dopo essere andati in svantaggio di due gol nei primi 25' minuti di gioco. L'Osasuna viene da due convincenti vittorie consecutive contro Valencia ed Alaves, che gli hanno permesso di guardare da vicino la zona Europa, attualmente occupata stabilmente dal Villareal di Emery a quota 52 punti.