Osasuna-Barcellona, probabili formazioni: Xavi a caccia di conferme con Lewandowski

A partire dalle ore 21.30 di oggi allo stadio Reyno de Navarra si affronteranno nel match valido per la 14a giornata della Liga Santander l' Osasuna di Jagoba Arrasate ed il Barcellona guidato da Xavier Hernández. Un confronto d'alta classifica che vede sfidarsi una delle sorprese del torneo, piazzata al quinto posto in graduatoria ad una sola una lunghezza dalla provvisoria qualificazione alla prossima Champions League, e la capolista solitaria a tinte blaugrana.

I catalani devono approfittare per allungare in classifica del ko subito dal Real Madrid di Carlo Ancelotti in quel della località di Vallecas, nella splendida cornice dello stadio Teresa Rivero in cui i Galacticos sono caduti sotto i colpi degli irrefrenabili uomini di Andoni Iraola, reale condottiero del Rayo Vallecano di quest'anno. Quest'ultima squadra che condivide numerose similitudini con l'Osasuna, essendo anche essa una medio-piccola del calcio spagnolo, rappresenta una fresca e piacevole novità da celebrare per qualità di gioco espresso e soprattutto metodo di lavoro dirigenziale, oltre che tecnico, a partire dalla cura dei giovani fino ai conti lineari.