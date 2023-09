Osasuna-Barcellona, le probabili formazioni: Lewandowski e Romeu dal 1′. Out Yamal

Osasuna e Barcellona si affrontano questa domenica allo stadio El Sadar in una partita valida per la quarta giornata della Liga Santander. La squadra catalana, dopo aver vinto per 3-4 sul Villareal, non vuole perdere terreno rispetto al Real Madrid, vittorioso nel medesimo turno con il Getafe, grazie al gol di Bellingham in extremis. Xavi ha già convocato i suoi due nuovi acquisti (Joao Felix e Joao Cancelo) e recupera diversi giocatori.