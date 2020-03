Olanda, il sogno di Koeman: “Il Barcellona mi ha contattato dopo Valverde, vi spiego perché ho rifiutato”

Il grande sogno di Ronald Koeman.

Koeman è stato uno dei migliori difensori nella storia del calcio, ed è rimasto impresso nella memoria di tutti gli appassionati di questo sport per la sua incredibile facilità nel trovare la via della rete: nella sua carriera infatti, il classe ’63 ha realizzato 253 gol in tutte le competizioni. Koeman ha poi avuto grande successo anche dopo la sua carriera da calciatore professionista, ricoprendo con prestigio il ruolo di allenatore: sulla panchina dell’Ajax è diventato il primo olandese a realizzare un double sia da calciatore sia da tecnico. Poi nel 2018, dopo una breve parentesi all’Everton, Koeman ha deciso di accettare il ruolo di commissario tecnico dell’Olanda: una scelta molto azzeccata, dal momento che l’allenatore ha subito rivoluzionato il gioco della nazionale guidandola alla finale di Nations League contro il Portogallo, e verso la qualificazione all’Europeo (che si giocherà l’anno prossimo a causa dell’emergenza per il Coronavirus) in un complicato girone in cui era presente anche la Germania.

Nonostante il momentaneo successo ottenuto alla giuda dell’Olanda, il sogno di Koeman rimane sempre quello di allenare il Barcellona, dove ha trascorso gran parte della sua carriera da professionista e conquistato anche la Champions League nel 1992. A confermarlo è stato Rambo (questo il suo soprannome) in persona, durante un’intervista rilasciata ai microfoni di Marca: “Il Barcellona mi ha contattato dopo l’esonero di Valverde. Tuttavia ho detto di no per il mio impegno con l’Olanda, ma dopo l’Europeo potrei rivalutare l’offerta. A Barcellona ho vissuto gli anni migliori della mia carriera da calciatore, e amo molto la città. Spero di poter allenare i blaugrana, un giorno“.

Il contratto di Koeman con l’Olanda scadrà alla fine dei Mondiali del 2022 che si giocheranno in Qatar, ma vi è una clausola particolare che gli permetterebbe di svincolarsi senza problemi per accettare la proposta di allenare il Barcellona.