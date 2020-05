Newell’s Old Boys, il vice presidente D’Amico sogna in grande: “Se Messi lascia il Barcellona viene da noi”

“Se Leo Messi dovesse decidere di lasciare il Barcellona, giocherà nel Newell’s Old Boys”.

Lo ha detto Cristian D’Amico. Diretto, sincero e con parole d’impatto che non lasciano spazio a dubbi e perplessità, il vice presidente del club di Rosario – città nativa del fenomeno argentino – intervenuto ai microfoni di ‘Diario Olé’, ha svelato il sogno che coltiva da anni, ovvero vedere il fantasista blaugrana con indossare la casacca del suo Newell’s Old Boys in futuro.

D’altra parte Messi, con più 600 gol all’attivo e ben 6 Palloni d’Oro in carriera, è il desiderio proibito delle più grandi società del panorama calcistico internazionale. Nonostante i 32 anni suonati, il capitano del Barcellona continua a stupirsi e a stupire, facendo innamorare ogni giorno di più di sè, delle sue giocate e della sua tenacia tutti i suoi supporters. Eppure, D’amico non molla e segretamente continua a studiare un valido modo per poter, un giorno, arrivare alla Pulga argentina: “Non dipende solamente da noi. Potrebbe aiutarci anche la AFA, Tapia è suo amico”.

“Io però non l’ho mai contattato, cerco di non disturbarlo – ha proseguito il vice presidente del club di Rosario – Non passa giorno nel quale non pensi a Messi al Newell’s. Niente nella vita è impossibile, anche se stiamo parlando del migliore giocatore al mondo”, ha concluso Cristian D’Amico.

