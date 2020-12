Messi eguaglia il record di Pelè: il messaggio della leggenda brasiliana e l’omaggio da brividi del Barça

Nuovo record per Lionel Messi.

Non smette mai di impressionare Lionel Messi che, proprio nella giornata di oggi, ha realizzato il gol numero 643 con la maglia blaugrana. Un traguardo importante per la “Pulga” che raggiunge così Pelè come numero di reati realizzate con lo stesso club. A celebrare questa ennesima impresa della stella del Barcellona, è lo stesso club spagnolo, tramite una vignetta che raffigura O’ Rey incoronare la Pulce e poi il tabellone del Camp Nou fargli le congratulazioni, con una scritta che recita “Messi = history”.

Immediato il messaggio di Pelé, affidato ai social. “Quando il tuo cuore trabocca d’amore, è difficile cambiare il tuo percorso Come te, so cosa vuol dire amare indossare la stessa maglietta ogni giorno. Come te, so che non c’è niente di meglio del posto in cui ci sentiamo a casa. Congratulazioni per il tuo record storico, Lionel. Ma soprattutto complimenti per la tua bellissima carriera al Barcellona. Storie come la nostra, di amare lo stesso club per così tanto tempo, purtroppo saranno sempre più rare nel calcio. Ti ammiro molto”.