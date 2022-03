Mallorca-Real Madrid, probabili formazioni: Garcia sfida Ancelotti. Torna Casemiro

Il Mallorca di Luis Garcia e il Real Madrid di Carlo Ancelotti si apprestano a sfidarsi nel match valido per la 28a giornata di Liga: probabili formazioni, statistiche e curiosità sulla sfida

Nella giornata di oggi, il Mallorca di Luis Garcia ospiterà il prestigioso Real Madrid di Carlo Ancelotti. In palio punti pesanti in chiave corsa al titolo per i Blancos, sempre più indirizzati verso la vittoria finale, visti i sette punti di distacco dal Siviglia secondo in classifica. La compagine guidata dal tecnico spagnolo ed i madrileni si affronteranno a partire dalle ore 21:00 presso lo stadio Son Moix.