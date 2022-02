Mallorca-Athletic Bilbao, le probabili formazioni: spazio a Muriqi. C’è Berenguer

Le probabili formazioni della ventiquattresima giornata di Liga tra Mallorca ed Athletic Bilbao, in programma alle 21.00

Per il Maiorca gli indisponibili sono Dominik Greif e Iddrisu Baba, mentre per l'Athletic Bilbao non ci saranno Oscar De Marcos, Nico Williams, Unai Vencedor e Ander Capa. I padroni di casa devono prendere ancora più distanze dalla zona retrocessione, mentre la compagine di Marcelino ha bisogno dei tre punti per tornare a tallonare le altre squadre per un posto nelle prossime coppe europee.