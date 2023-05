Maiorca-Cadice, probabili formazioni: Muriqi per archiviare salvezza. Gonzalez spera

Regna l'equilibrio in una classifica cortissima della Liga che tiene in gioco ben sette squadre per una serratissima lotta al mantenimento della categoria. Dalla tredicesima posizione in giù, ogni compagine è a rischio retrocessione a cinque giornate dalla fine del campionato. La trentaquattresima giornata si apre con l'anticipo delle 21.00 allo stadio de Son Moix.

Il Maiorca è reduce da un ko in casa del Girona ma parte con un sostanzioso vantaggio in classifica rispetto al Cadice, con gli isolani avanti di ben sei punti. La salvezza potrebbe considerarsi una pratica archiviata proprio con un allungo di questo venerdì sera. Solo un punto di vantaggio rispetto alla zona calda per gli Amarillos sul Getafe terzultimo con 34 punti in coabitazione con il Valencia. L'unico verdetto arrivato in Liga è la retrocessione dell'Elche ormai matematicamente ultimo.