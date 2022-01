Maiorca-Barcellona 0-1: Xavi festeggia con de Jong. Catalani di nuovo in zona europa

Il Barcellona espugna lo "Iberostar Estadi" grazie a de Jong e si rilancia in classifica. Xavi, che oggi è riuscito a vincere nonostante le numerosissime assenze, dovrà ancora combattere per raggiungere i propri obiettivi

Maiorca-Barcellona, posticipo delle 21.00 valido per la diciannovesima giornata di campionato, è stata una partita sicuramente segnata dai numerosissimi casi di positività al Covid-19 su entrambi i fronti. Sono attualmente sette i positivi per la squadra di Luis García Plaza, con i nomi che non sono stati rivelati. Nel caso della formazione di Xavi, le assenze causate dal virus hanno cancellato la disponibilità dei seguenti calciatori: Jordi Alba, Dani Alves, Álex Balde, Philippe Coutinho, Ousmane Dembélé, Sergiño Dest, Abde Ezzalzouli e Gavi, senza dimenticare la squalifica di Sergio Busquets. Il Barcellona ha schierato all'"Iberostar Estadi" il tridente composto da Akhomach, classe 2004, e Ferran Jutglà a supporto del centravanti de Jong.