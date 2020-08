Lipsia-Atletico Madrid, paura in casa Colchonero: Correa e Vrsaljko positivi al Coronavirus

Incubo Coronavirus per l’Atletico Madrid guidato da Diego “Cholo” Simeone.

Poche ore fa la notizia che ha riguardato il club biancorosso di Madrid: due calciatori sono risultati positivi al Covid dopo aver effettuato il tampone di rito. In vista del match di Champions League valido per i quarti di finale in programma il prossimo 13 agosto contro il Lipsia, sono stati effettuati i controlli previsti per verificare un’ipotetica presenza del virus tra i componenti della compagine spagnola. In seguito a questi tamponi, appunto, due calciatori dei Colchoneros sono risultati positivi causando dei veri e propri momenti di panico in vista della gara che dovranno affrontare nella competizione europea.

A seguire, il sito ufficiale del club della capitale spagnola ha diramato degli aggiornamenti in merito ai due calciatori contagiati e al resto della squadra, compreso lo staff, che era stata precauzionalmente messa in quarantena.

“La prima squadra e membri dello staff tecnico si sono sottoposti ieri a nuovi test PCR, il cui esito è stato in tutti negativo, dopo la comparsa di due casi positivi nei test effettuati sabato. A seguito del protocollo sanitario, detti test sono stati effettuati anche sui parenti conviventi con i due casi positivi, tutti anch’essi negativi. I servizi medici del club hanno ricevuto l’autorizzazione in entrambi i casi a rivelare la propria identità e porre così fine alla speculazione. La prima squadra tornerà ad allenarsi questo pomeriggio con l’assenza di Ángel Correa, che rimane isolato a casa sua senza presentare sintomi. Da parte sua, Sime Vrsaljko, che si stava riprendendo da un infortunio al di fuori del gruppo, è anche asintomatico e rimarrà a casa su decisione dei Servizi medici, sebbene il suo caso sia considerato risolto dalle autorità sanitarie in quanto ha generato anticorpi (IgG) diversi mesi fa. I medici supervisioneranno il monitoraggio di entrambi i giocatori come stabilito dal protocollo sanitario. Il club ei suoi servizi medici desiderano ringraziare i media per il rispetto dimostrato verso la privacy di questi due casi. In questo modo, 21 calciatori della prima squadra più i giocatori dell’Academy Alex Dos Santos, Manu Sánchez, Riquelme e Toni Moya si recheranno domani nella capitale portoghese per concentrarsi per la disputa dei quarti di finale di Champions League“.