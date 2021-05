Liga, Siviglia-Athletic Bilbao 0-1: Williams salva i baschi al 90′, Lopetegui ko. La classifica

Il Siviglia cade al 90′ contro l’Athletic Bilbao.

Un insuccesso che rimarrà nella testa e nei cuori di tutti i tifosi biancorossi, che si sono visti soffiare dalla formazione basca la possibilità di andare ad un solo punto di distanza da Real Madrid e Barcellona, rispettivamente al secondo e terzo posto della classifica e distaccate di sole due lunghezze dalla capolista Atletico Madrid. Una stagione entusiasmante e senza esclusione di colpi quella che sta rendendo protagonista la Liga, con le prime quattro della classe che potenzialmente sono tutte ancora in lizza per portarsi a casa uno storico titolo.

Una gara di sostanziale equilibrio quella tra Siviglia e Athletic Bilbao, con entrambe le compagini che non sono riuscite a prevalere in un confronto comunque divertente e con diverse occasioni da rete. Sul più bello, tuttavia, Inaki Williams concretizza uno dei numerosi contropiedi portati avanti dalla formazione ospite. In seguito al passaggio vincente di Sancet, l’attaccante spagnolo insacca con un potente destro il pallone alle spalle dell’estremo difensore Bonou, garantendo ai suoi altri tre punti pesanti dopo quelli conquistati contro l’Atletico Madrid.

Di seguito la classifica aggiornata.