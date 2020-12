Liga, Sarà derby di Madrid per il titolo: L’Atletico di Simeone sfida la Real Sociedad, ostacolo Granada per i Blancos di Zidane

L’Atletico Madrid sta sorprendendo tutti in questo inizio di stagione, con una partenza folgorante che l’ha proiettato in vetta alla Liga.

Le principali concorrenti degli ultimi anni hanno avuto un avvio complicato e sono costrette a rincorrere. Il Real Madrid si sta dimostrando incostante, con troppi alti e bassi, mentre il Barcellona sta ancora risentendo dei problemi estivi che avevano coinvolto Leo Messi.

La partita di martedì 22 dicembre sarà un banco di prova importante per l’Atletico Madrid, la sfida fuoricasa contro la Real Sociedad potrebbe confermare quanto di buono fatto intravedere finora in caso di vittoria, o riportare i tifosi con i piedi per terra in caso di sconfitta.

La squadra del Cholo Simeone ha avuto modo di dimostrare il proprio valore anche in Champions League, dove ha superato brillantemente un girone che poteva nascondere qualche insidia.

Per gli addetti ai lavori, i Colchoneros sono ben centrati e con gli innesti di Luis Suarez e Lucas Torreira stanno correndo e non sembrano aver alcuna intenzione di rallentare.

Diego Simeone non vuole però caricare di troppe aspettative i suoi giocatori, vuole concentrarsi sul continuare a giocare divertendosi e macinando un calcio propositivo.

All’incalzante domanda dei giornalisti su una possibile lotta a due per il titolo con il Real Madrid, il Cholo risponde con un secco “no”. La strada da fare è ancora tanta e le candidate al titolo possono cambiare in qualunque momento.