Liga, Real Madrid-Barcellona 2-0: i blancos vincono il Clásico e volano al primo posto

Il Real Madrid porta a casa il Clásico.

Gara spettacolare e incredibilmente intensa quella che questa sera si è giocata tra il Real Madrid e il Barcellona sul campo del Santiago Bernabeu: le due regine di Spagna si sono date battaglia con estrema fisicità e grandissima voglia di ottenere i tre punti fondamentali per le sorti dello scudetto. Come spesso è accaduto in questi ultimi anni infatti, anche questo Clásico era delicatissimo per la classifica finale, dal momento che i blaugrana prima della sfida erano primi in classifica soltanto ad un punti di distanza dai blancos.

Real Madrid-Barcellona, CR7 sfrutta il rinvio di Juventus-Inter: Cristiano al Bernabeu per il Clásico

Dopo un paio di occasioni poco pericolose, la prima vera palla gol è del Barcellona, che al minuto 34 sfiora il vantaggio con Arthur: il brasiliano viene lanciato in profondità da Griezmann e vola verso Courtois, bravissimo ad andare giù con i tempi giusti e a salvare il risultato.

Nel secondo tempo dominio totale del Real Madrid, che dopo un paio di occasioni clamorose e alcuni salvataggi miracolosi di Ter Stegen e Pique, riescono finalmente a sbloccare il risultato al 71′: Kroos serve sulla fascia sinistra Vinicius, che si accentrare e calcia trovando la deviazione decisiva di Pique, 1 a 0. In pieno recupero arriva anche il gol che chiude definitivamente i conti: Mariano Diaz, entrato in campo da alcuni secondi, parte in campo aperto sulla fascia destra, calcia e riesce a firmare la rete del 2 a 0.

Il Real Madrid batte il Barcellona dopo un secondo tempo straordinario e sale al primo posto in classifica, ottenendo anche un vantaggio molto importante: l’andata tra le due squadre era infatti terminata 0 a 0, e gli uomini di Zidane avranno dunque la possibilità di sfruttare gli scontri diretti a favore nel caso in cui dovessero arrivare a pari punti con i blaugrana al termine della stagione.