Liga, Osasuna-Barcellona 0-2: Jordi Alba e Moriba regalano il successo ai blaugrana. La classifica aggiornata

Il Barcellona non stecca il match contro l’Osasuna e si impone per 2-o.

Le difficoltà non sono mancate, ma i catalani sono comunque riusciti a trovare la vittoria grazie alle reti di Jordi Alba e Moriba, entrambi serviti coi tempi giusti da Leo Messi. La squadra di Ronald Koeman con questo successo si issa al secondo posto in classifica a due punti di distanza dall’Atletico Madrid. Proprio la squadra di Diego Simeone domani se la vedrà con il Real Madrid in uno scontro che può dire tanto in chiave titolo. Il Barcellona dimostra di essere più forte delle critiche e nonostante i molteplici problemi societari lancia un segnale forte alle altre concorrenti per la lotta alla Liga.

Ecco la classifica aggiornata.