Liga, Levante-Athletic Bilbao: Raul Garcia salva Marcelino, 2 rigori decidono la sfida. La classifica aggiornata

L’Athletic Bilbao ottiene un punto dalla sfida con il Levante.

La compagine guidata da Marcelino stecca il match valido per la venticinquesima giornata di Liga, pareggiando con il punteggio di 1-1 nell’anticipo del turno corrente. La formazione di casa è passata in vantaggio grazie al tiro dagli undici metri di Roger, insaccatosi al 33′ alle spalle di Simon. Da questo momento in avanti ha regnato un sostanziale equilibrio tra le due franchigie, fino al secondo rigore – concretizzato da Raul Garcia – che ha portato il risultato sul pari. Questo risultato non permette all’Athletic Bilbao di superare proprio il Levante, che resta al momento stabile al ottavo posto con 32 punti all’attivo, due in più dei biancorossi.

Di seguito la classifica aggiornata.