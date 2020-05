Liga, la Federcalcio spagnola fissa la ripresa degli allenamenti di gruppo e prepara il ritorno in campo: i dettagli

Dopo la Bundesliga adesso tocca alla Liga.

Mentre in Italia si studiano possibili soluzioni per il ritorno in campo di squadra, dalla Spagna arriva un primo segnale di normalità. L’assemblea amministrativa della RFEF – presieduta da Luis Rubiales -, di comune accordo con il governo spagnolo ha deliberato la ripresa degli allenamenti di gruppo per tutte le squadre professionistiche. Seguendo le specifiche e rigide indicazioni emanate dall’ultimo protocollo. Dunque, tutti i club potranno da oggi, lunedì 18 maggio, riprendere gli allenamenti di squadra, a gruppi di massimo 10 calciatori assistiti da membri dello staff tecnico e sanitario.

Stesse dinamiche anche per Barcellona e Real Madrid, nonostante le due rispettive città siano ancora in cima alla lista per quanto concerne il numero di contagi e di decessi. Le due compagini, per lungo tempo rivali, saranno entrambe costrette ad allontanarsi dalle proprie roccaforti. I blaugrana come anche i blancos potranno svolgere regolarmente le sedute di allenamento in zone meno colpite dalla pandemia di Coronavirus, questo per far sì che la ripresa degli allenamenti, e successivamente anche delle gare ufficiali, sia unitaria e svolta in completa sicurezza sanitaria.

Campionato spagnolo che lentamente e con le giuste cautele batte un colpo, avvicinandosi sempre di più alla ripresa. Sarebbe il secondo tra i top tornei a tornare in campo dopo la Bundesliga che ha dato un forte segnale riproponndo il suo calcio già da sabato 16 maggio.

