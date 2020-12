Liga, il Real Madrid non manca i tre punti e aspetta l’Atletico: risultato e classifica aggiornata

Il Real Madrid porta a casa tre punti d’oro.

Dopo un inizio di stagione certamente non facile, la compagine guidata da Zinedine Zidane sta ricominciando a ottenere risultati e prestazioni sempre più convincenti. Nella tarda serata ha conseguito un importante successo nell’anticipo della Liga contro l’Athletic Bilbao, con il parziale di 3-1 che certifica ancor di più quanto sia evidente la crescita da parte dei blancos. La doppietta di Benzema e la rete di Kroos hanno reso inutile la segnatura realizzata da Capa. Grazie a questi tre gol, infatti, il Real Madrid si porta – almeno per una notte – in testa alla classifica, aspettando le partite che attendono Real Sociedad e Atletico Madrid, che occupano insieme alle merengues il podio del campionato con 26 punti all’attivo per tutte e tre le franchigie.

Di seguito la classifica aggiornata della Liga.

CLASSIFICA

Real Sociedad 26 pt.

Atletico Madrid 26 pt.

Real Madrid 26 pt.

Villareal 22 pt.

Siviglia 19 pt.

Granada 18 pt.

Cadice 18 pt.

Barcellona 17 pt.

Celta Vigo 16 pt.

Real Betis 16 pt.

Eibar 15 pt.

Valencia 14 pt.

Athletic Bilbao 14 pt.

Elche 14v pt.

Alaves 14 pt.

Getafe 13 pt.

Valladolid 13 pt.

Levante 11 pt.

Huesca 11 pt.

Osasuna 11 pt.